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Koronavirüs paradan bulaşır mı? Uzman isim A Haber'de açıkladı

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01.05.2020
İzmir’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren bir kişinin salgını paradan kaptığı iddia edildi. Uzmanlar virüsün para üzerinde uzun süre canlı kalabildiğini doğruluyor. A Haber'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Teoman Kaynar, koronavirüsün paradan nasıl bulaştığını aktardı. İşte haberin detayları...
İşadamını paradaki virüs öldürdü İŞADAMINI PARADAKİ VİRÜS ÖLDÜRDÜ

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