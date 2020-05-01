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Koronavirüs paradan bulaşır mı? Uzman isim A Haber'de açıkladı
İzmir’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren bir kişinin salgını paradan kaptığı iddia edildi. Uzmanlar virüsün para üzerinde uzun süre canlı kalabildiğini doğruluyor. A Haber'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Teoman Kaynar, koronavirüsün paradan nasıl bulaştığını aktardı. İşte haberin detayları...
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