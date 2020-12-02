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Koronavirüs nedeniyle çocuğunun velayeti alınmıştı! Hemşirenin itirazıyla ilgili mahkeme kararını verdi

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Giriş: 02.12.2020 17:48
Güncelleme:02.12.2020 17:52
Son dakika haberine göre Ordu’da karşılık boşanma sürecinde koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek 5 yaşındaki çocuğunun velayeti alınan hemşire Cemile Deniz’in itiraz üzerine Ordu 2’nci Aile Mahkemesi kararını verdi. Karar üzerine, çocuğun velayeti babadan alınıp, anne Deniz’e verildi.

Ordu'da Cemile ve Mehmet Atakan Deniz çifti, karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. Bu süre içinde mahkeme, geçici olarak çocuğun velayetinin anne Cemile Deniz'e verilmesine karar verdi. Ancak Mehmet Atakan Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu savunarak, velayetin kendine verilmesi talebiyle 13 Temmuz'da mahkemeye başvurdu. Deniz, Ordu 2'nci Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, "Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuktur. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, "Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır" denildi.

CEMİLE DENİZ VELAYET KARARINA İTİRAZ ETMİŞTİ
Cemile Deniz'in avukatı İrfan Demir söz konusu karara itiraz etmişti. Avukat Demir, "Biz kararın iptali için başvurumuzu yaptık. Ben Cemile hanımın vekili olarak gerçekten büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Şu anda sonuç bekliyoruz. Bu sonucun bir an önce verilmesi gerekiyor" sözlerini kullanmıştı.

MAHKEME VELAYETİ YENİDEN HEMŞİRE CEMİLE DENİZ'E VERDİ
Ordu'da boşanma sürecinde koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek 5 yaşındaki çocuğunun velayeti alınan hemşire Cemile Deniz'in itiraz üzerine, Ordu 2'nci Aile Mahkemesi kararını verdi. Karar üzerine, çocuğun velayeti babadan alınıp, anne Deniz'e verildi.

ANNE CEMİLE DENİZ KARARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Anne Cemile Deniz, çalışmak zorunda olduğunu anlatarak, "İşimi yapmak zorundayım, çocuğumu ve geçimimi sağlamak zorundayım. Covid-19 benim suçum değil. Ülkeye bunu ben yaygınlaştırıp, dünyaya ben bulaştırmadım. Covid-19 sürecinde ben bir kez bile izin kullanmadım. Gerekirse nöbet tuttum, gerekirse gece gündüz çalıştım. Yani idarem beni nerede görevlendirirse orada çalıştım. Eminim ki pandemi sürecinde hakime hanım da balkona çıkıp sağlıkçıları alkışlamıştır. O da belki biz sağlık çalışanlarını destekledi. Bu tarz bir kararı verdiğine ben inanamıyorum" demişti.

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