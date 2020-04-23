Koronavirüs kahramanlarından çocuklara 23 Nisan mesajı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor |Video

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde 7/24 görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, göremedikleri kendi çocukları başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. İşte Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadeledeki kahramanları çocuklarına gönderdiği 23 Nisan mesajları... Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde 7/24 görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, göremedikleri kendi çocukları başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. İşte Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadeledeki kahramanları çocuklarına gönderdiği 23 Nisan mesajları...

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.