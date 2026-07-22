Iraklı doktor ile taksici arasında ücret krizi! Şikâyetçi oldu

İstanbul Beylikdüzü'nde mobil uygulamayla çağırdığı taksiyle evine giden Iraklı kadın doktor ile taksi şoförü arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Kadın doktor, taksicinin kendisini kısa süre farklı bir noktaya götürdüğünü, çantasını vermediğini ve tehdit ettiğini öne sürerek şikâyetçi olurken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde "Yardım edin, beni kaçırıyor" diyerek çevredekilerden yardım istediği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.