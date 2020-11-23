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Koronavirüs ilaçları neden önemli? Etkisiz olduğu iddialarını canlı yayında yanıtladı: Medikal tedavilere güvenilmesini öneriyoruz

A Haber
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Giriş: 23.11.2020 12:30
Güncelleme:23.11.2020 13:07
Son günlerde sosyal medyada koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların etkisiz olduğu ve vatandaşların da bunları kullanmamaları gerektiği üzerine konuşmalar oluyor. Peki koronavirüs ilaçları neden önemli? Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hürkal, "Medikal tedavilere güvenilmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Son günlerde sosyal medyada koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların etkisiz olduğu ve vatandaşların da bunları kullanmamaları gerektiği üzerine konuşmalar oluyor. Peki koronavirüs ilaçları neden önemli? Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KARAR HEKİM TARAFINDAN VERİLMELİ

Hürkal, "Pandeminin geldiği noktada yüksek seviyelere ulaşmış vaka sayılarına ulaşmış durumdayız. Koronavirüs tedavisinde etkin bir ilaç tedavisi maalesef henüz elimizde yok. Ancak etkinliği tespit edilmiş şu anda elimizde iki önemli molekül var. Dolayısıyla burada ilaçların hangi aşamada ikilimi kullanılması gerekiyor tekli mi gerekiyor ne kadar süre kullanılması gerekiyor bunların hepsi kişi bazlı hekimleri tarafından yapılması gereken kavramlar. Burada halk arasında özellikle sosyal medya grupları içerisinde bu ilaçların çokça yan etkilileri üzerinde ifadeler dolaşmakta burada mutlaka kararın hekim tarafından verilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Medikal tedavilere güvenilmesini öneriyoruz." şeklinde konuştu.

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