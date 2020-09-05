Polis ekipleri İstanbul Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Drone ile yapılan denetimde maske takmayanlara cezai işlem yapıldı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda denetimdeydi.

Drone ile yapılan denetimlerde maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ekipler drone ile havadan denetim yaparken, vatandaşları da koronavirüs tedbirleri için alınan kurallara uyması konusunda sık sık uyardı.