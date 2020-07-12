Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Temmuz Pazar gününe ait koronavirüs verileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bugün 45.232 kişiye test yapıldı ve 1.012 yeni vaka tespit edildi. Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? Günlük yeni vaka sayısı ne zaman binin altına inecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Tezer, Bakan Koca ve Bilim Kurulu tarafından açıklanan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği takdirde çok kısa süre içerisinde günlük yeni vaka sayılarının binin altına gerileyeceğini söyledi. Öte yandan Tezer, bu kurallara dikkat edilmediği takdirde bu rakamların çok kırılgan olduğunu ve her an yükselebileceğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Temmuz Pazar gününe ait koronavirüs verileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bugün 45.232 kişiye test yapıldı ve 1.012 yeni vaka tespit edildi. Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? Günlük yeni vaka sayısı ne zaman binin altına inecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

VAKA SAYILARI NE ZAMAN BİNİN ALTINA GERİLEYECEK?

Tezer, Bakan Koca ve Bilim Kurulu tarafından açıklanan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği takdirde çok kısa süre içerisinde günlük yeni vaka sayılarının binin altına gerileyeceğini söyledi. Öte yandan Tezer, bu kurallara dikkat edilmediği takdirde bu rakamların çok kırılgan olduğunu ve her an yükselebileceğine dikkat çekti.

Tezer, kalabalık yerlerde fazla kalınmaması konusunda vatandaşları uyardı.