81 ilde yeni nesil nükleer sığınak hazırlığı! 21 gün boyunca yaşam imkanı

Türkiye'de 81 ilde inşa edilmesi planlanan yeni nesil sığınakların ayrıntıları gündemde. Nükleer, biyolojik ve kimyasal tehditlere karşı tasarlanan sığınaklarda 21 gün yetecek yaşam malzemesi, özel havalandırma sistemi, su deposu ve jeneratör bulunması öngörülüyor. İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Sinan Cansız, A Haber canlı yayınında yeni nesil sığınakların özelliklerini ve mevcut şehir altyapısının savunma amacıyla nasıl değerlendirilebileceğini anlattı.