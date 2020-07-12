Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 12 Temmuz Pazar
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 45 bin 232 testten 1012'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 363 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515'e yükseldi.
Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 1298 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, toplam vaka sayısı 212 bin 993, toplam vefat sayısı 5 bin 363, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 409, toplam iyileşen hasta sayısı 194 bin 515 oldu.
SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5PfpJkaceJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2020
'TEDBİRLERE DAHA FAZLA UYALIM'
Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" dedi.
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