Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 12 Temmuz Pazar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 45 bin 232 testten 1012'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 363 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515'e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 1298 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, toplam vaka sayısı 212 bin 993, toplam vefat sayısı 5 bin 363, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 409, toplam iyileşen hasta sayısı 194 bin 515 oldu.

SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5PfpJkaceJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2020

'TEDBİRLERE DAHA FAZLA UYALIM'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" dedi.