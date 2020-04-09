Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin dikkat çektiği sosyal izolasyon ne demek? İşte virüsten koruyan 13 madde |Video

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin dikkat çektiği sosyal izolasyon ne demek? Dünyada 1,5 milyondan fazla kişiyi etkileyen 85 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koranavirüs küresel salgınından nasıl korunulur? Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini sıklıkla bahsettiği sosyal izolasyon ne demek? Sosyal mesafe ne kadar olamalı? İşte sizleri koronavirüsten koruyacak 13 altın değerindeki madde...

Dünyada 1,5 milyondan fazla kişiyi etkileyen 85 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koranavirüs küresel salgınından nasıl korunulur? Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini sıklıkla bahsettiği sosyal izolasyon ne demek? Sosyal mesafe ne kadar olamalı?

İşte sizleri koronavirüsten koruyacak o altın öneriler…

SOSYAL İZOLASYON ÖNLEMLERİ NELERDİR?

1. Mümkün olan her koşulda 1 metre kuralına uyun.

2. Hasta olduğundan şüphelendiğiniz kişilerle aranızdaki mesafeyi 1.5 – 2 metre yapmaya çalışın.

3. Hastaysanız veya risk altındaysanız evinizden ayrılmayın.

4. İhtiyaçlarınız için yakınlarınızdan, ricada bulunun veya belediye ve kaymakamlık hizmetlerinden yararlanın.

5. Zorunlu olmayan sosyal aktivitelere katılmayın.

6. Teknolojiyi kullanın ve yakınlarınızla görüntülü konuşma, telekonferans gibi seçeneklerle iletişim kurun.

7. Kutlama, düğün, cenaze, uğurlama ve açılış gibi topluluk alanlarından uzak durun. İyi dileklerinizi sevdiklerinizle bir süreliğine sözlü olarak paylaşın.

8. Risk grubunda bulunan yakınlarınızın güvenliği için onları bir süre ziyaret etmeyin.

9. Günlük alışverişiniz için şehrin bir ucundaki süpermarketlere gitmeyin. Evinize en yakın market ve dükkanlardan alışverişinizi yapın veya online alışveriş seçeneklerini değerlendirin. Alışveriş ırasında işletme içinde kalabalık oluşturmamaya özen gösterin. Kapı önünde bekleyenlerle aranızda en az 1 metre mesafe olmasına dikkat edin.

10-. Toplu taşımayı mümkün olduğunca kullanmayın. Kısa mesafeleri yürüyün.

11. Mutlaka toplu taşıma kullanmak durumundaysanız taşıt içerisinde herkesi dokunduğu yüzeylere temastan kaçının ve bu yüzeyleri bir mendil yardımıyla tutun veya bu yüzeyleri bir mendil yardımıyla tutun.

12. Oturacağınız alanda yolcularla aranızda 1 metre mesafe bırakın, bırakamıyorsanız ayakta seyahat edin.

13. Sosyal mesafeyi en ��ok zorlayan alanlar asansörlerdir. Asansörlerden olabildiğince uzak durun. Plan yaparken aklınızda şu soruları bulundurun;

Orada kaç kişi olacak? Bu inanlara ne kadar yakın olacağım? Ortam ne kadar iyi havalandırılmış olacak?