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Koronavirüs aşısında kimlere öncelik verilecek?

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Giriş: 30.10.2020 11:38
Güncelleme:30.10.2020 11:55
Ocak ayında Çin'den Türkiye'ye getirilmesi beklenen koronavirüs aşısında kimlere öncelik verileceği belli oldu. Aşılar ilk olarak genç ve sağlıklı kişilere yapılacak. Sağlık çalışanları ve polisler de öncelikli listede. Risk alınmaması için ilk etapta 65 yaş üstüne korona aşısı yapılmayacak.

Ocak ayında Çin'den Türkiye'ye getirilmesi beklenen koronavirüs aşısında kimlere öncelik verileceği belli oldu. Aşılar ilk olarak genç ve sağlıklı kişilere yapılacak. Sağlık çalışanları ve polisler de öncelikli listede. Risk alınmaması için ilk etapta 65 yaş üstüne korona aşısı yapılmayacak.

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