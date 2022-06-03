03 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Korona bitti derken maymun çiçeği nereden çıktı? İnsanlık nasıl bir tehditle karşı karşıya? Biyolojik savaş mı?

Korona bitti derken maymun çiçeği nereden çıktı? İnsanlık nasıl bir tehditle karşı karşıya? Biyolojik savaş mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2022 12:51
Dünyada, ekonomik ve sosyolojik yıkıma neden olan koronavirüs pandemisi tam bitti derken maymun çiçeği virüsü çıktı karşımıza. Peki neler oluyor? Salgın korkusu neden tetikleniyor? Tüm bu yaşananlar biyolojik bir savaşın ayak sesleri mi? Dünya nasıl bir tehlikenin eşiğinde? Yanıtları Araştırma Planlama Servisi'nin hazırladığı analiz haberinde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İnsanlık nasıl bir tehditle karşı karşıya?
İnsanlık nasıl bir tehditle karşı karşıya?
İkisinin de nesli tükenmekte! O ilimizde karşı karşıya geldiler
İkisinin de nesli tükenmekte! O ilimizde karşı karşıya geldiler
Dehşet! Bebek arabasında yılan...
Dehşet! Bebek arabasında yılan...
OSB’de fabrika yangını
OSB'de fabrika yangını
TMO’nun un desteği sürecek
TMO’nun un desteği sürecek
Saldırganın cezası belli olmuştu
Saldırganın cezası belli olmuştu
Kum fırtınası ne kadar sürecek?
Kum fırtınası ne kadar sürecek?
Dehşeti yaşadılar! Gören telefona sarıldı
Dehşeti yaşadılar! Gören telefona sarıldı
Kum fırtınası felaketi!
Kum fırtınası felaketi!
Onlarca ölüm umurlarında olmadı!
Onlarca ölüm umurlarında olmadı!
O ili etkisi altına aldı
O ili etkisi altına aldı
2. el otomobil fiyatları düşer mi?
2. el otomobil fiyatları düşer mi?
Daha Fazla Video Göster