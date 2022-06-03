03 Haziran 2022, Cuma
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Korona bitti derken maymun çiçeği nereden çıktı? İnsanlık nasıl bir tehditle karşı karşıya? Biyolojik savaş mı?
Dünyada, ekonomik ve sosyolojik yıkıma neden olan koronavirüs pandemisi tam bitti derken maymun çiçeği virüsü çıktı karşımıza. Peki neler oluyor? Salgın korkusu neden tetikleniyor? Tüm bu yaşananlar biyolojik bir savaşın ayak sesleri mi? Dünya nasıl bir tehlikenin eşiğinde? Yanıtları Araştırma Planlama Servisi'nin hazırladığı analiz haberinde...