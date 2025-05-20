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Köpeklerin hedefi oldu 76 dikişle hayatta kaldı!

Köpeklerin hedefi oldu 76 dikişle hayatta kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 19:13
Aksaray’da parkta yürüyüş yapan 64 yaşındaki emekli Cafer Bilinçli, sahipsiz 4 köpeğin saldırısına uğradı. Sağ kolu ve sol bacağından ağır şekilde yaralanan KOAH hastası adama 76 dikiş atıldı. "Yere yatırdılar, parçalayacaklardı" diyerek yaşadığı dehşeti anlatan Bilinçli, olay sırasında piknik yapan ailelerin müdahalesiyle son anda kurtuldu. Belediyenin geçmiş olsun ziyaretinde yalnızca peynir ve un yardımı yapması ise dikkat çekti.
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Köpeklerin hedefi oldu 76 dikişle hayatta kaldı!
Köpeklerin hedefi oldu 76 dikişle hayatta kaldı!
Köpeklerin hedefi oldu 76 dikişle hayatta kaldı!
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