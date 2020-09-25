Köpekler bir anda yere yığıldı! Zehirlendikleri ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan’da yolda arka arkaya yürüyen iki köpek bir anda yere yığıldı. Mahalleli hemen belediyeye haber verdi. Köpeklerin zehirlendiği ortaya çıktı. Köpeklerin kimin zehirlediği belli değil. Durumları ise ağır. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İstanbul Eyüpsultan'da yolda arka arkaya yürüyen iki köpek bir anda yere yığıldı. Mahalleli hemen belediyeye haber verdi. Köpeklerin zehirlendiği ortaya çıktı. Köpeklerin kimin zehirlediği belli değil. Durumları ise ağır. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.