31 Aralık 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Köpekler aniden etrafını sardı! Dakikalarca ölüm kalım mücadelesi verdi ama...
Son dakika dünya haberi... Rusya'ya bağlı Yakutistan'da bir kadın köpeklerin saldırısına uğradı. Dakikalarca direndi fakat hayatını kaybetti. Yetkililer daha önce de benzeri saldırıların yaşandığı bölgede acil durum ilan etti.