Köpekler aniden etrafını sardı! Dakikalarca ölüm kalım mücadelesi verdi ama...

Son dakika dünya haberi... Rusya'ya bağlı Yakutistan'da bir kadın köpeklerin saldırısına uğradı. Dakikalarca direndi fakat hayatını kaybetti. Yetkililer daha önce de benzeri saldırıların yaşandığı bölgede acil durum ilan etti.

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