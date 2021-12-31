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Köpekler aniden etrafını sardı! Dakikalarca ölüm kalım mücadelesi verdi ama...

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Giriş: 31.12.2021 09:08
Son dakika dünya haberi... Rusya'ya bağlı Yakutistan'da bir kadın köpeklerin saldırısına uğradı. Dakikalarca direndi fakat hayatını kaybetti. Yetkililer daha önce de benzeri saldırıların yaşandığı bölgede acil durum ilan etti.
Aniden etrafını sardılar! Direndi ama... ANİDEN ETRAFINI SARDILAR! DİRENDİ AMA...
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Aniden etrafını sardılar! Direndi ama...
Aniden etrafını sardılar! Direndi ama...
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