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Köpek toplayan ekibe saldırı: Kendimi öldürürüm

Köpek toplayan ekibe saldırı: Kendimi öldürürüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 12:33
Güncelleme:18.03.2025 12:34
Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları nedeniyle bazı çocuk ve yetişkin hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş da yaralandı. Bunun üzerine, TBMM'de kabul edilen yasa gereği, başıboş köpeklerin toplatılmasına karar verildi ve belediyelere 14 günlük süre verildi. Esenyurt’ta, Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından göreve başlayan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un talimatıyla başıboş köpekler toplatılmaya başlandı. Olay yerine gelen iki kadın, ekiplerle tartışarak tehditler savurdu. Kadınlar, köpeklerin toplanmasına karşı çıkarak "Bırak çocuğu, ısırmıyor o" ve "Kendimi öldürürüm" gibi ifadelerle tepki gösterdi. İşte detaylar...
Köpek toplayan ekibe saldırı: Kendimi öldürürüm
Köpek toplayan ekibe saldırı: Kendimi öldürürüm
Köpek toplayan ekibe saldırı: Kendimi öldürürüm
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