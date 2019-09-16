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16.09.2019

Köpeğe çarpmamak için takla attı

Balıkesir'de seyir halindeki aracın sürücü, yola fırlayan köpeği ezmemek için yaptığı manevra sonucu takla attı. Aracın içerisinde bulunan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, o anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Balıkesir - İzmir yolunun 2'nci kilometresinde 45 AD 645 plakalı araç sürücüsü yola fırlayan köpeği ezmemek için manevra yapınca takla atarak yolun kenarına savruldu. O anlara şahit olan aile ise gördükleri kazanın paniği ile yola fırlayan köpeğe tepki gösterdi.

Yol kenarına savrulan aracın içindeki vatandaşların yardımına ise yine olayı araç kamerasına kaydeden sürücü ve ailesi yetişti. Aile hemen 112 acili arayarak yardım talebinde bulundu. Araçta 2 yolcu olduğu öğrenilirken, durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

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