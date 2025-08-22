Kopan elektrik telleri yangın çıkarttı

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Kaygana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezbahane yakınında bulunan elektrik tellerinin kopması sonucu kıvılcımlar otluk alanı tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ihbar üzerine itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler soğutma çalışmalarına devam etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN