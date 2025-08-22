22 Ağustos 2025, Cuma

Kopan elektrik telleri yangın çıkarttı
Giriş: 22.08.2025 19:34
Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Kaygana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezbahane yakınında bulunan elektrik tellerinin kopması sonucu kıvılcımlar otluk alanı tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ihbar üzerine itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler soğutma çalışmalarına devam etti.
