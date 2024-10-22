22 Ekim 2024, Salı
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Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu
Bayburt ile Erzurum arasında bulunan 2918 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde gece saatlerinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.