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Konya'dan acı haber! Balkondan düşen çocuk öldü

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Giriş: 09.10.2021 01:52
Güncelleme:09.10.2021 01:52
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, beş katlı bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı balkonunda PVC kısmın kırılması sonucu aşağıya düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Antalya Caddesi, Kaymakamlık lojmanı karşısında bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşandı.

Evde yaşayan 8 yaşındaki Erva Kavaklı, apartmanın arka tarafındaki mutfak bölümünde PVC ile kapatılan balkonunda, PVC kısmının kırılması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten zemin üzerine düştü.



8 yaşındaki Kavaklı'nın bulunduğu bina ile hemen yanında bir inşaat temeli bulunan boşluk alanda içerisi hafriyat dolu çuval üzerine düştüğü tespit edildi.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı ikamet ve alanda inceleme yaparken, çocuğun düştüğü kapalı balkonun kiler olarak kullanıldığı öğrenildi.



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