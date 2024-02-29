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Konya'da yola fırlayan yayaya otomobil böyle çarptı

İHA
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Giriş: 29.02.2024 15:21
Konya’da yola aniden çıkan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yayanın havada takla atarak yere düşmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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