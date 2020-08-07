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Konya'da tüfekli teyze soyguncuyu böyle püskürttü

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Giriş: 07.08.2020 14:27
Güncelleme:07.08.2020 14:44
Konya'da soygun için kuyumcu dükkanına giren silahlı 2 kişi, iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirildi. Raziye Koyuncu, eşine silah doğrultulunca dükkandaki tüfeği alıp, namluyu soyguncuya çevirdi. Bu sırada Abdullah Koyuncu da silahlı soyguncuyu ruhsatlı silahıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Abdullah Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayıp, polise teslim etti.

Konya'da soygun için kuyumcu dükkanına giren silahlı 2 kişi, iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirildi. Raziye Koyuncu, eşine silah doğrultulunca dükkandaki tüfeği alıp, namluyu soyguncuya çevirdi. Bu sırada Abdullah Koyuncu da silahlı soyguncuyu ruhsatlı silahıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Abdullah Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayıp, polise teslim etti.

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