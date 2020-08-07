Konya'da tüfekli teyze soyguncuyu böyle püskürttü

DAHA ÖNCE DE SOYGUN GİRİŞİMİ OLMUŞ

2015 yılında da iş yerine soygun girişiminde bulunulan Abdullah Koyuncu olay anını şu sözlerle anlattı:

"İki kişi iş yerime geldi. Altınları çalmak istediler. Altınları çantaya doldurdular. Soygunculardan birisi pompalı tüfeğe bana doğrultunca ben de kendimi korumak için ruhsatlı silahımla ateş ettim. Şüpheliyi bacağından vurdum. Diğerini de yakalayıp polise haber verdim. Daha önce de iş yerime soygun girişiminde bulunuldu. Onda da bir şey çalamamışlardı" dedi.