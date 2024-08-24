25 Ağustos 2024, Pazar
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Konya’da şiddetli yağmur sele neden oldu: Bazı evlerin bahçeleriyle bodrum katları sular altında kaldı
Konya’nın Kulu ilçesinde yağan şiddetli yağmur sonrasında sel meydana gelirken, bazı evlerin bahçeleri ile bodrum katları su ile doldu. Ekipler, su dolan evlerde çalışma yaparken sel nedeniyle evlerde maddi hasar oluştu. Ankara-Konya Kara yolunda araçları ile seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.