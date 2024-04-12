Konya’da sahte raporla tatile giden fizyoterapist 15 yıl hapis istemi! Cezayı duyunca şok oldu

Konya'da 37 yaşındaki fizyoterapist Sait U. hastaneye gitmeden 4 gün iş göremez raporu alıp tatile gitti. Savcı, Sait U.'ya 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 15 yıla kadar; raporu düzenleyen doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T.'ye ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istedi.

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