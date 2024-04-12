12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya’da sahte raporla tatile giden fizyoterapist 15 yıl hapis istemi! Cezayı duyunca şok oldu

Konya’da sahte raporla tatile giden fizyoterapist 15 yıl hapis istemi! Cezayı duyunca şok oldu

ahaber.com.tr
Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2024 10:06
Konya'da 37 yaşındaki fizyoterapist Sait U. hastaneye gitmeden 4 gün iş göremez raporu alıp tatile gitti. Savcı, Sait U.'ya 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 15 yıla kadar; raporu düzenleyen doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T.'ye ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sahte raporla tatil! Cezayı duyunca şok oldu
Sahte raporla tatil! Cezayı duyunca şok oldu
Bayramda elini öpmeye gelen oğlunu vurdu
Bayramda elini öpmeye gelen oğlunu vurdu
Ankara-Diyarbakır turistik tren seferleri başlıyor
Ankara-Diyarbakır turistik tren seferleri başlıyor
Görenler hayrete düşüyor! Nohut büyüklüğünde...
Görenler hayrete düşüyor! Nohut büyüklüğünde...
Kahveyi basıp otomatik silahla ateş ettiler!
Kahveyi basıp otomatik silahla ateş ettiler!
Direksiyon hakimiyetini kaybetti bariyerlere daldı!
Direksiyon hakimiyetini kaybetti bariyerlere daldı!
Sadık Albayrak’ın hayatı VAV TV’de!
Sadık Albayrak'ın hayatı VAV TV'de!
Lisede blok ders yapılmasın tavsiyesi!
Lisede "blok ders" yapılmasın tavsiyesi!
İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvay seferleri durduruldu
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay seferleri durduruldu
Makas atarak ilerleyen sürücü kameralada
Makas atarak ilerleyen sürücü kameralada
Eminönü’nde bayram yoğunluğu!
Eminönü'nde bayram yoğunluğu!
Bursa’da pes dedirten görüntü!
Bursa'da pes dedirten görüntü!
Daha Fazla Video Göster