Konya’da liseli kıza “MİT’e alacağız” diyerek istismar! Okul müdürlerine tutuklama talebi

Konya'da, 17 yaşındaki lise öğrencisi G.A.'ya, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın cinsel istismarda bulunduğu olayda, 2 okul müdürü hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Ailenin avukatı Mehmet Onur Güleç, G.A.’yı derslerinde başarılı olduğu için “Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız” vaadiyle kandırıp şüpheliyle tanıştıran kendi okulunun müdürü H.A. ve odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahı kıyılan başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin de tutuklanması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.