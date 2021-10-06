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Konya’da alkollü şahıslar hastane bastı! O anlar kamerada

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Giriş: 06.10.2021 10:54
Konya Karapınar’da bir yakınının yakalandığı öğrenip alkollü bir halde hastaneyi basan A.Ö. adlı şahıs, üç polis ve iki bekçiyi darp etti. Ardından sağlık personellerine saldıran A.Ö., kafasının kapı ve duvarlara vurarak, kendisinin ekipler tarafından darp edildiğini iddia edip şikayetçi oldu. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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