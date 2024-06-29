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Konserve ton balığı tüketenler dikkat! Hangi şartlarda tüketilmeli, nelere dikkat edilmeli?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 29.06.2024 17:06
İzmir'de 12 ve 14 yaşındaki iki kardeşin otelde esrarengiz ölümüne ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Ağabey Ege'nin odadan sendeleyerek çıktığı yürürken dengesini kaybettiği görüldü. İki kardeşin bir gece önce konserve balık tüketmiş olması gıda zehirlenmesi şüphesini artırdı. Uzmanlar konserve balık tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
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