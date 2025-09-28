Konser soruşturmasında 5 tutuklama! Belediye çalışanı itirafçı oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüphelinin 5'i tutuklandı. Ortaya çıkan detaylar ise çok çarpıcı. Çünkü ihale yoluyla fahiş fiyatlı şirketlere ödemeler yapıldığı ve bu süreçlerin "bizzat Mansur Yavaş tarafından onaylandığı" öne sürülüyor. İstanbul'da da büyük ihalelerle ilgili usulsüz para transferleri ve rüşvet iddiaları da artık MASAK raporunda.

