12 Eylül 2022, Pazartesi
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Komşusunun kümesine girince şoke oldu! Bakın kümesin içinden ne çıktı
Son dakika haberi... Karabük'te yaşayan Faruk Geliş isimli vatandaş komşusunun kümesinden gelen sesler üzerine kümese bakmaya karar verdi. Kümeste gördüğü şey karşısında şaşkına döndü.