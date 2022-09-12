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Komşusunun kümesine girince şoke oldu! Bakın kümesin içinden ne çıktı

İHA
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Giriş: 12.09.2022 16:30
Son dakika haberi... Karabük'te yaşayan Faruk Geliş isimli vatandaş komşusunun kümesinden gelen sesler üzerine kümese bakmaya karar verdi. Kümeste gördüğü şey karşısında şaşkına döndü.
Komşusunun kümesine girince şoke oldu KOMŞUSUNUN KÜMESİNE GİRİNCE ŞOKE OLDU

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Komşusunun kümesine girince şoke oldu
Komşusunun kümesine girince şoke oldu
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