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Kolonya yüklü tır otoyolda devrildi!

Kolonya yüklü tır otoyolda devrildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 22:50
Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otoyolda devrildi. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik tek şeritten verildi.
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Kolonya yüklü tır otoyolda devrildi!
Kolonya yüklü tır otoyolda devrildi!
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