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Koceli'de tır durağa daldı! Kaza anı anbean kameraya yansıdı

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Giriş: 19.12.2020 19:33
Güncelleme:19.12.2020 19:34
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan tır yolcuların bulunduğu durağa çarptı. Kaza anı anbean kameralara yansırken, tırı gören yolcuların kaçması ve durakta bulunan araca çarpması görüntülerde yer aldı.

Kaza, 16 Aralık tarihinde Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Eynerce Kavşağı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hamza Çelik (67) adlı sürücüsü idaresindeki Mercedes marka tır, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yolcu dolu durağa daldı.

Durağı parçalayan araç, durakta bekleyen Peugeot marka 41P 0453 plakalı Ş.A. idaresindeki işçi servisine çarparak durabildi.

Durakta bekleyen yolcular erken fark ederek kaçması sonucu yara almadan kurtulurken, tırın çarptığı servis aracındaki 1 kişi ise yaralandı.

TIRIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR
Kaza anı ise yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda, tırın bir anda durağa dalıp, bekleyen minibüse çarptığı görülüyor.

Kaza sırasında durakta otobüs bekleyen vatandaşlar ise koşarak son anda tırın altında kalmaktan kurtuluyor.

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