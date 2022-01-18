Kocaeli’nde canice bilerek köpeği ezmişti! O şahıs yakalandı

Kocaeli'de aracının önünde koşan köpeği, bile bile gaza basarak ezen şahıs emniyet güçlerince yakalandı. Talihsiz köpeğin tedavisi sürerken, sitede oturan bir vatandaş "Videoyu izledim, gerçekten kahroldum. Canilikten başka bir şey değil bu. Yazıklar olsun, hiçbir şey diyemiyorum" ifadeleriyle cani şahsa tepkisini gösterdi.

Olay, 14 Ocak Cuma günü saat 17.00 sularında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi Defne Sokak'ta yaşandı. Lüks aracıyla ile seyir halindeki A.K. adlı zanlı, sokak ortasında gördüğü köpeği ezdi geçti. Sokak köpeğinin ezildiği anlar da güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

GÖZ GÖRE GÖRE KÖPEĞİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, cipin hızla geldiği, sürücünün önünde sokak köpeği olmasına rağmen hızını kesmeden göz göre göre köpeği ezdiği anlar yer aldı. Sokak köpeğini ezip yoluna devam eden şüpheli ise kayıplara karıştı.



SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ



Köpeğin ezildiğini gören çevredeki vatandaşlar ise hemen yanına koştu. Köpek, bölgedeki duyarlı vatandaşların yardımıyla veterinere götürüldü. Tedavi altına alınan köpeğin iki kez ameliyat olduğu öğrenildi. Olay anına ait güvenlik kamera görüntülerinin paylaşılmasıyla binlerce sosyal medya kullanıcısı şüpheliye tepki gösterdi, cezalandırılmasını istedi. Öte yandan, köpeğin araçla ezilmesine sebep olan A.K.'nin ise polis ekipleri tarafından yakalandığı, hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten" işlem başlatıldığı öğrenildi.



"CANİLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL BU"

Olayı duyunca çok üzüldüğünü söyleyen site sakinlerinden doktor Murat Toptaş, "Bu semtte komşularla beraber bir çok sokak köpeği bakıyoruz. Az önce videoyu izledim kahroldum gerçekten berbat bir durum. Yani köpeği gördüğü halde arabayı kenara çekip durması gereken yerde köpeğin üstüne sürüyor. Canilikten başka bir şey değil bu, yazıklar olsun hiçbir şey diyemiyorum. Birde bırakıp gitmiş. Öğrendiğim kadarıyla köpeğin iki ayağı kırıkmış, şu an sağlık ve bakım hizmetleri yapılıyor. Geçende yine böyle bir olay oldu. Sağ olsun komşumuz ilgilendi. Köpeğin göğüs tarafında bir yırtılma vardı, bütün yardımlarını yaptılar. Dediğim gibi burada köpeklere herkes yardımcı oluyor. Videoyu izledim gerçekten kahroldum. Canilikten başka bir şey değil bu yazıklar olsun hiçbir şey diyemiyorum. Hayvan haklarına da yeterince önem verilmediğini düşünüyorum. Köpeğe bunu yapan kişinin mutlaka cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.