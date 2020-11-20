Kocaeli’de yürek ısıtan görüntü! Kıyafetleriyle soğuk suya girip köpeği boğulmaktan kurtardı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize düşen köpeği kıyafetleriyle suya atlayarak kurtaran veteriner hekim Behice Sinem Öçal, “Vicdan sahibi olan herkesin yapması gereken bir şeyi yaptım” dedi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize düşen köpeği kıyafetleriyle suya atlayarak kurtaran veteriner hekim Behice Sinem Öçal, "Vicdan sahibi olan herkesin yapması gereken bir şeyi yaptım" dedi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Öçal "Hayvanın daire çizdiğini görünce dayanamadım vicdan sahibi her insanın yapması gerekeni yaptım o anda atladım suya. O da bana sarıldı suyun içindeyken birlikte kıyıya çıktık. Denizin ortasındaydı daha kenarda olsaydı daha kolay alırdım." ifadelerini kullandı.