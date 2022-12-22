22 Aralık 2022, Perşembe
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Kocaeli’de şüpheli ölüm! 15 yaşındaki Gökçe Ergen intihar mı etti yoksa cinayete mi kurban gitti?
Kocaeli’nin Derince ilçesinde 15 yaşındaki Gökçe Ergen viyadük altında ölü bulundu. Ergen’in viyadükten atlayarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulmakta.
Kocaeli'deki şüphe uyandıran olay akşam saatlerinde Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında meydana geldi.
Viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Gökçe Ergen olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
GÖKÇE İNTİHAR MI ETTİ?
Gökçe Ergen'in viyadükten atlayarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.