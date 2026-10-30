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Başkan Erdoğan: Önümüzdeki dönem Türk asrı olacak! Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde birlik ve dayanışma mesajı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan: Önümüzdeki dönem Türk asrı olacak! Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde birlik ve dayanışma mesajı

Başkent Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılan konuk devlet başkanlarını Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen akşam yemeğinde ağırladı. Türk dünyasının dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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