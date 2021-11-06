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Kocaeli’de korkunç kaza: Fren yerine gaza bastı! Otomobiliyle merdivenlerden yuvarlandı.

DHA
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Giriş: 06.11.2021 08:44
Van-Erciş karayolu üzerinde başıboş bir ata çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 60'nci kilometresindeki Çakırbey mevkiinde meydana geldi. Otomobilini park etmek isteyen Ayşe Yıldırım, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca aracıyla merdivenlerden yuvarlanmaya başladı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürerek tedaviye aldı.
Kazayla ilgili tutanak tutuldu.
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