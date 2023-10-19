19 Ekim 2023, Perşembe
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Kocaeli'de kimyasal patlama paniği
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 Ekim'de kimyasal patlamanın meydana geldiği binanın yanında yer alan apartmanın giderlerinden duman ve koku gelmesi üzerine ekipler alarma geçti. Özel kıyafetli ekipler, binada ölçüm yaptı. Kimyasal seviyesi tehlikeli boyutta olmayınca, tahliye edilen kişilerin tekrar evlerine girişine izin verdi.