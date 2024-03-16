Kocaeli'de geminin çarptığı 3 vinç devrildi! Çok sayıda ekip olay yerinde...

Kocaeli'de bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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