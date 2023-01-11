11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli’de bir kişi otoparkta boğazı kesik şekilde bulundu

Kocaeli’de bir kişi otoparkta boğazı kesik şekilde bulundu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2023 20:57
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otoparka görenleri dehşete düşüren bir tabloyla karşılaşıldı. Burada park edilen araçta boğazından kesilmiş halde bulunan adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İşte olay yerinden götüntüler...

İnsanlık dışı olay, sabah saat 08.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Otoparkta bulunan 41 AHV 630 plakalı İSU'ya ait araç içerisindeki kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KORKUNÇ TABLO

İsminin A.S. olduğu belirlenen şahsın, boğazının kesildiği tespit edildi.

HASTANEYE KALDIIRLDI

Ağır yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kişinin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Boğazı kesik halde bulundu
Boğazı kesik halde bulundu
Piyanist kurye sosyal medyayı salladı!
Piyanist kurye sosyal medyayı salladı!
Zerin’in sır ölümü! İntihar mı yoksa cinayet mi?
Zerin’in sır ölümü! İntihar mı yoksa cinayet mi?
Yangından etkilenen bölgelerden çamur aktı!
Yangından etkilenen bölgelerden çamur aktı!
Almanya’dan bisikletle Türkiye’ye geldi!
Almanya’dan bisikletle Türkiye’ye geldi!
Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı!
Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı!
Uludağ’da kar etkili oluyor
Uludağ'da kar etkili oluyor
Duygularını A Haber’e anlattı
Duygularını A Haber’e anlattı
Antalya’da fırtına! Ağaçlar devrildi
Antalya'da fırtına! Ağaçlar devrildi
Sevgilisini bıçakla katletti ardından kendini astı!
Sevgilisini bıçakla katletti ardından kendini astı!
Neye uğradığını şaşırdı
Neye uğradığını şaşırdı
Katledilen Nazan’ın eşiyle son konuşması
Katledilen Nazan'ın eşiyle son konuşması
Daha Fazla Video Göster