11 Ocak 2023, Çarşamba
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Kocaeli’de bir kişi otoparkta boğazı kesik şekilde bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otoparka görenleri dehşete düşüren bir tabloyla karşılaşıldı. Burada park edilen araçta boğazından kesilmiş halde bulunan adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İşte olay yerinden götüntüler...
İnsanlık dışı olay, sabah saat 08.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi.
VATANDAŞ İHBAR ETTİ
Otoparkta bulunan 41 AHV 630 plakalı İSU'ya ait araç içerisindeki kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KORKUNÇ TABLO
İsminin A.S. olduğu belirlenen şahsın, boğazının kesildiği tespit edildi.
HASTANEYE KALDIIRLDI
Ağır yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kişinin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.