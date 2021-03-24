Mart kapıdan baktırıyor... Türkiye baharı beklerken geri dönen kışı yaşıyor. Bu sabah İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağı akşam saatlerinde de Kocaeli'de etkili oldu. Yoğun yağış 15 dakika içerisinde kenti beyaza bürüdü. A Haber muhabiri Hakan Süer canlı yayında son durumu aktardı. Süer, Kartepe'de ise kar kalınlığının bir metreyi bulduğunu söyledi. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? İşte son dakika gelişmesinin detayları...