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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Videolar Yaşam Videoları Kocaeli'de aniden bastıran kar yağışı 15 dakikada kenti beyaza bürüdü | A Haber muhabiri canlı yayında anlattı Kocaeli'de aniden bastıran kar yağışı 15 dakikada kenti beyaza bürüdü | A Haber muhabiri canlı yayında anlattı Giriş: 24.03.2021 23:29 Güncelleme:24.03.2021 23:30 Mart kapıdan baktırıyor... Türkiye baharı beklerken geri dönen kışı yaşıyor. Bu sabah İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağı akşam saatlerinde de Kocaeli'de etkili oldu. Yoğun yağış 15 dakika içerisinde kenti beyaza bürüdü. A Haber muhabiri Hakan Süer canlı yayında son durumu aktardı. Süer, Kartepe'de ise kar kalınlığının bir metreyi bulduğunu söyledi. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? İşte son dakika gelişmesinin detayları... DİĞER