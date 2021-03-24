24 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli'de aniden bastıran kar yağışı 15 dakikada kenti beyaza bürüdü | A Haber muhabiri canlı yayında anlattı

Kocaeli'de aniden bastıran kar yağışı 15 dakikada kenti beyaza bürüdü | A Haber muhabiri canlı yayında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.03.2021 23:29
Güncelleme:24.03.2021 23:30
Mart kapıdan baktırıyor... Türkiye baharı beklerken geri dönen kışı yaşıyor. Bu sabah İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağı akşam saatlerinde de Kocaeli'de etkili oldu. Yoğun yağış 15 dakika içerisinde kenti beyaza bürüdü. A Haber muhabiri Hakan Süer canlı yayında son durumu aktardı. Süer, Kartepe'de ise kar kalınlığının bir metreyi bulduğunu söyledi. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Meteoroloji İstanbul için uyardı! Kar yağışı... METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN UYARDI! KAR YAĞIŞI...

Aniden bastıran kar yağışı 15 dakikada kenti beyaza bürüdü
Aniden bastıran kar yağışı 15 dakikada kenti beyaza bürüdü
Ünlü ismin cinayetinde yeni görüntülere A Haber ulaştı
Ünlü ismin cinayetinde yeni görüntülere A Haber ulaştı
Kovid-19 aşılamalarında son durum nasıl?
Kovid-19 aşılamalarında son durum nasıl?
Günlük vaka sayısı alarm veriyor! 30 bin sınırında...
Günlük vaka sayısı alarm veriyor! 30 bin sınırında...
Meteoroloji İstanbul için uyardı! Kar yağışı...
Meteoroloji İstanbul için uyardı! Kar yağışı...
Dev dalgalara aldırış etmedi! Suya düşen genç kızı böyle kurtardı
Dev dalgalara aldırış etmedi! Suya düşen genç kızı böyle kurtardı
A Haber'de flaş değerlendirmeler
A Haber'de flaş değerlendirmeler
Yol ortasına uçtu! Kıl payı...
Yol ortasına uçtu! Kıl payı...
Kar İstanbul'a yaklaştı! İşte ilk görüntüler
Kar İstanbul'a yaklaştı! İşte ilk görüntüler
138 kişi hayatını kaybetti! Vaka sayısı 26 bini geçti
138 kişi hayatını kaybetti! Vaka sayısı 26 bini geçti
Metrobüste korkutan yoğunluk!
Metrobüste korkutan yoğunluk!
Feci olay! Tribün böyle çöktü
Feci olay! Tribün böyle çöktü
Daha Fazla Video Göster