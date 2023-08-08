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Kocaeli Çayırova'da market deposunda yangın

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 14:31
Son dakika haberi... Şekerpınar Çayırova'da bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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Market deposunda yangın
Market deposunda yangın
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