Klasik aracını Bahçeli için saklıyor! Araçta Ferdi Tayfur imzalı kaset de var

Mahmut çınar klasik tutkunu. Koleksiyondaki en değerli otomobil ise 1970 model. Mahmut Çınar’ın en büyük hayali ise bu otomobili kendisi gibi klasik tutkunu olan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hediye etmek.

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