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Kızlarıyla aynı evde kalan sevgilisine öyle bir şey yaptılar ki... Hastanelik oldu

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Giriş: 30.10.2020 09:23
Güncelleme:30.10.2020 09:27
Mario Natriti (23) adlı genç, sevgilisi Desiana (20) ile aynı evde kalmaya başladı. Kızın ailesi bu durumu öğrenince öyle bir şey yaptılar ki genç hastanelik oldu. Gencin annesi "Oğluma böyle bir hayvan gibi davranıldığını görünce ağladım" dedi.

Mario Natriti (23) adlı genç, sevgilisi Desiana (20) ile aynı evde kalmaya başladı. Kızın ailesi bu durumu öğrenince öyle bir şey yaptılar ki genç hastanelik oldu. Gencin annesi "Oğluma böyle bir hayvan gibi davranıldığını görünce ağladım" dedi.

Kızlarıyla aynı evde kalan sevgilisine öyle bir şey yaptılar ki... Hastanelik oldu KIZLARIYLA AYNI EVDE KALAN SEVGİLİSİNE ÖYLE BİR ŞEY YAPTILAR Kİ... HASTANELİK OLDU

Kızlarıyla aynı evde kaldığını öğrenince...
Kızlarıyla aynı evde kaldığını öğrenince...
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