Kızlarıyla aynı evde kalan sevgilisine öyle bir şey yaptılar ki... Hastanelik oldu

Mario Natriti (23) adlı genç, sevgilisi Desiana (20) ile aynı evde kalmaya başladı. Kızın ailesi bu durumu öğrenince öyle bir şey yaptılar ki genç hastanelik oldu. Gencin annesi "Oğluma böyle bir hayvan gibi davranıldığını görünce ağladım" dedi.

Mario Natriti (23) adlı genç, sevgilisi Desiana (20) ile aynı evde kalmaya başladı. Kızın ailesi bu durumu öğrenince öyle bir şey yaptılar ki genç hastanelik oldu. Gencin annesi "Oğluma böyle bir hayvan gibi davranıldığını görünce ağladım" dedi.