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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kızlarıyla aynı evde kalan sevgilisine öyle bir şey yaptılar ki... Hastanelik oldu Kızlarıyla aynı evde kalan sevgilisine öyle bir şey yaptılar ki... Hastanelik oldu Mario Natriti (23) adlı genç, sevgilisi Desiana (20) ile aynı evde kalmaya başladı. Kızın ailesi bu durumu öğrenince öyle bir şey yaptılar ki genç hastanelik oldu. Gencin annesi "Oğluma böyle bir hayvan gibi davranıldığını görünce ağladım" dedi. Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 09:28
Olay, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana geldi. Mario Natriti adlı genç, sevgilisi Desiana beraber aynı evde yaşamaya başladı
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Desiana'nın ailesi, durumu öğrencince öfkelenerek kızlarını eve geri getirdi ve Natriti'yi bir tahta platforma ters şekilde astı. Gencin yaklaşık yarım saat o şekilde durduğu ve eve döndüğünde baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
"İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY" Gencin annesi Tujuh Juli Yuli, oğlunun bu şekilde bir cezaya çarptırılmasının 'insanlık dışı bir uygulama' olduğunu söyledi. Yerel medyaya konuşan anne, "Oğluma böyle bir hayvan gibi davranıldığını görünce ağladım. Sadece baş aşağı asılmakla kalmadı, aynı zamanda birkaç kez tokatlandı" ifadelerini kullandı. Çocuğumun hakları için adalet bekliyorum. Bir hayvan gibi muamele gördü. Çocuğum, asılması, işkence edilmesi gereken bir suçlu değil" dedi. Annenin polise görüntülerle birlikte şikayette bulunduğu kaydedildi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN ENDONEZYA'DA ERKEKLER GELİN GİDİYOR
Dünyanın en farklı kültürlerinden birine sahip olan Endonezya'ya ait Sumatra Adası, sıradışı yaşam şekilleriyle dikkat çekiyor.
Dünyanın en büyük altıncı adası olan Sumatra'da bitki örtüsünden, geleneklerine, inançlarına bağlılıklarından evliliklerine pek çok şey dünyadan bağımsız seyrediyor.