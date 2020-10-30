30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kızlarıyla aynı evde kalan sevgilisine öyle bir şey yaptılar ki... Hastanelik oldu

Kızlarıyla aynı evde kalan sevgilisine öyle bir şey yaptılar ki... Hastanelik oldu

Mario Natriti (23) adlı genç, sevgilisi Desiana (20) ile aynı evde kalmaya başladı. Kızın ailesi bu durumu öğrenince öyle bir şey yaptılar ki genç hastanelik oldu. Gencin annesi "Oğluma böyle bir hayvan gibi davranıldığını görünce ağladım" dedi.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 09:28
  • 1
  • 43
Kızlarıyla aynı evde kalan sevgilisine öyle bir şey yaptılar ki... Hastanelik oldu

Olay, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana geldi. Mario Natriti adlı genç, sevgilisi Desiana beraber aynı evde yaşamaya başladı

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 43
Kızlarıyla aynı evde kalan sevgilisine öyle bir şey yaptılar ki... Hastanelik oldu

Desiana'nın ailesi, durumu öğrencince öfkelenerek kızlarını eve geri getirdi ve Natriti'yi bir tahta platforma ters şekilde astı. Gencin yaklaşık yarım saat o şekilde durduğu ve eve döndüğünde baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

  • 3
  • 43
Kızlarıyla aynı evde kalan sevgilisine öyle bir şey yaptılar ki... Hastanelik oldu

"İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY"
Gencin annesi Tujuh Juli Yuli, oğlunun bu şekilde bir cezaya çarptırılmasının 'insanlık dışı bir uygulama' olduğunu söyledi. Yerel medyaya konuşan anne, "Oğluma böyle bir hayvan gibi davranıldığını görünce ağladım. Sadece baş aşağı asılmakla kalmadı, aynı zamanda birkaç kez tokatlandı" ifadelerini kullandı. Çocuğumun hakları için adalet bekliyorum. Bir hayvan gibi muamele gördü. Çocuğum, asılması, işkence edilmesi gereken bir suçlu değil" dedi. Annenin polise görüntülerle birlikte şikayette bulunduğu kaydedildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 43
Kızlarıyla aynı evde kalan sevgilisine öyle bir şey yaptılar ki... Hastanelik oldu

ENDONEZYA'DA ERKEKLER GELİN GİDİYOR

Dünyanın en farklı kültürlerinden birine sahip olan Endonezya'ya ait Sumatra Adası, sıradışı yaşam şekilleriyle dikkat çekiyor.

  • 5
  • 43
Kızlarıyla aynı evde kalan sevgilisine öyle bir şey yaptılar ki... Hastanelik oldu

Dünyanın en büyük altıncı adası olan Sumatra'da bitki örtüsünden, geleneklerine, inançlarına bağlılıklarından evliliklerine pek çok şey dünyadan bağımsız seyrediyor.