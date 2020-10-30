Kızlarıyla aynı evde kalan sevgilisine öyle bir şey yaptılar ki... Hastanelik oldu

"İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY"

Gencin annesi Tujuh Juli Yuli, oğlunun bu şekilde bir cezaya çarptırılmasının 'insanlık dışı bir uygulama' olduğunu söyledi. Yerel medyaya konuşan anne, "Oğluma böyle bir hayvan gibi davranıldığını görünce ağladım. Sadece baş aşağı asılmakla kalmadı, aynı zamanda birkaç kez tokatlandı" ifadelerini kullandı. Çocuğumun hakları için adalet bekliyorum. Bir hayvan gibi muamele gördü. Çocuğum, asılması, işkence edilmesi gereken bir suçlu değil" dedi. Annenin polise görüntülerle birlikte şikayette bulunduğu kaydedildi.

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