Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Kızıldeniz?de yaşayan 'Synodus Randalli' isimli balık türünün Akdeniz'de ilk kez görüldüğünü söyledi. Turan ve ekibi, 'Kızıl lokum' adını verdikleri balığın, morfolojik ve genetik yapılarını üniversitede incelemeye aldı.