Kız çocuğuna istismar iddiası: Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde 18 Eylül tarihinde 10 yaşında bir kız çocuğuna inşaat içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.H. isimli şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanmıştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve durumun polise ihbar edilmesinin ardından şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.H. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN