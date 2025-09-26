26 Eylül 2025, Cuma

Kız çocuğuna istismar iddiası: Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı
Kız çocuğuna istismar iddiası: Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı

Kız çocuğuna istismar iddiası: Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 01:12
Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde 18 Eylül tarihinde 10 yaşında bir kız çocuğuna inşaat içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.H. isimli şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanmıştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve durumun polise ihbar edilmesinin ardından şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.H. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
