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Kıyıları tehdit eden istila

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 15:43
5 yılda 200 bin balon balığı avlandı, 2020'de tespit edilenden daha fazlası avlansa da, sayı, balon balığının üremeye devam ettiğini ortaya koydu. Peki balon balığı tehlikesi nasıl sona erecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.
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Kıyıları tehdit eden istila
Kıyıları tehdit eden istila
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