Kıyıları tehdit eden istila

5 yılda 200 bin balon balığı avlandı, 2020'de tespit edilenden daha fazlası avlansa da, sayı, balon balığının üremeye devam ettiğini ortaya koydu. Peki balon balığı tehlikesi nasıl sona erecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.

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