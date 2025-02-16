16 Şubat 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! 41 yıl önce okuduğu türkü viral oldu | Arzu öğretmen ahaber.com.tr'ye konuştu: Endişelenmeye başlamıştım
Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! 41 yıl önce okuduğu türkü viral oldu | Arzu öğretmen ahaber.com.tr’ye konuştu: Endişelenmeye başlamıştım

Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! 41 yıl önce okuduğu türkü viral oldu | Arzu öğretmen ahaber.com.tr'ye konuştu: Endişelenmeye başlamıştım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2025 18:06
Anadolu'nun kadim türküleri yüreklere dokunmaya devam ederken müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın 41 yıl önce seslendirdiği 'Heybeller Bellerde' diğer adıyla 'Balık Tendirde' türküsü sosyal medyada viral oldu. Genç, yaşlı milyonlarca kişiye ulaşan türkü sadece Türkiye de değil kıtaları aştı. Popüler olan türküye son olarak Afrika'da yerli bir kabile yeniden klip çekti. 1984 yılında türküyü seslendiren Arzu Zorer Üzan konuya ilişkin ahaber.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Özer, yaptığı açıklamada, 'Açıkçası türkü viral olmaya başladıktan sonra ben biraz endişelenmeye başladım. Şöyle izah edeyim bir müzik öğretmeni olarak türkünün özünün bozulmasından o görüntülerdeki masumiyetin, saflığın Anadolu kokusunun orijinalliğinin bozulmasından korktum. Fakat o kadar sempatik videolar gelmeye başladı ki sonradan çok da bir mahsuru olmadığını düşündüm' dedi. Arzu Zorer Üzan ayrıca tepki çeken 'Hav hav' adlı şarkıya ve Turabi'nin erişim engeli getirilen şarkısına ilişkin de konuştu. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! 41 yıl önce okuduğu türkü viral oldu | Arzu öğretmen ahaber.com.tr’ye konuştu: Endişelenmeye başlamıştım
41 yıl önce okuduğu türkü viral oldu!
41 yıl önce okuduğu türkü viral oldu!
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
At yarışları yürekleri ağızlara getirdi.mp4
At yarışları yürekleri ağızlara getirdi.mp4
Geleneksel deve güreşleri büyük ilgi gördü
Geleneksel deve güreşleri büyük ilgi gördü
Minareye çıkan tilki hayrete düşürdü
Minareye çıkan tilki hayrete düşürdü
Samsun’da aynı yolda yine kaza
Samsun'da aynı yolda yine kaza
Karaman’da otomobille çarpışan ambulans devrildi
Karaman'da otomobille çarpışan ambulans devrildi
Üzüm bağı içinde korkutan patlama
Üzüm bağı içinde korkutan patlama
4. Kar Festivali düzenlendi
4. Kar Festivali düzenlendi
Boya tüpü patladı yaşlı adam gözünden yaralandı
Boya tüpü patladı yaşlı adam gözünden yaralandı
Kız yurdunda yangın paniğe neden oldu
Kız yurdunda yangın paniğe neden oldu
Kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi
Daha Fazla Video Göster