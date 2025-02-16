Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! 41 yıl önce okuduğu türkü viral oldu | Arzu öğretmen ahaber.com.tr’ye konuştu: Endişelenmeye başlamıştım

Anadolu'nun kadim türküleri yüreklere dokunmaya devam ederken müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın 41 yıl önce seslendirdiği 'Heybeller Bellerde' diğer adıyla 'Balık Tendirde' türküsü sosyal medyada viral oldu. Genç, yaşlı milyonlarca kişiye ulaşan türkü sadece Türkiye de değil kıtaları aştı. Popüler olan türküye son olarak Afrika'da yerli bir kabile yeniden klip çekti. 1984 yılında türküyü seslendiren Arzu Zorer Üzan konuya ilişkin ahaber.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Özer, yaptığı açıklamada, 'Açıkçası türkü viral olmaya başladıktan sonra ben biraz endişelenmeye başladım. Şöyle izah edeyim bir müzik öğretmeni olarak türkünün özünün bozulmasından o görüntülerdeki masumiyetin, saflığın Anadolu kokusunun orijinalliğinin bozulmasından korktum. Fakat o kadar sempatik videolar gelmeye başladı ki sonradan çok da bir mahsuru olmadığını düşündüm' dedi. Arzu Zorer Üzan ayrıca tepki çeken 'Hav hav' adlı şarkıya ve Turabi'nin erişim engeli getirilen şarkısına ilişkin de konuştu. İşte detaylar...

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