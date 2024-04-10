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Kış uykusundan uyanan ayı yiyecek ararken görüntülendi! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

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Giriş: 10.04.2024 01:24
Ayı popülasyonunun son yıllarda artmaya başladığı Giresun’da yüksek kesimlerde ve yerleşim yerlerine kadar ayıların indiği görülüyor. Bir süre önce Giresun’un Alucra ilçesinde onlarca arı kovanını parçalayan ayılar bu defa Sis Dağı yaylasında yiyecek ararken görüntülendi. Bahar mevsimin gelmesi ile kış uykusundan uyanan ayının yiyecek araması kameraya yansıdı. Trabzon ile Giresun il sınırında bulunan obada bir boz ayı güvenlik kamerasına yansıdı. Kış uykusundan yeni uyandığı düşünülen boz ayı görüntülendi. Kar üzerinde yürüyerek evlerin kapı ve pencerelerine yanaşan boz ayı uzun bir süre görüntülere yansıdı. Evlerde açık yer bulamayan ayı daha sonra başka evlere doğru ilerledi.
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